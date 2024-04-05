3 شهداء و6 جرحى في غارة إسرائيلية على منزل غرب مخيم النصيرات بغزة

استشهد 3 فلسطينيين وسقط 6 جرحى في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ووصل مصابون فلسطينيون إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بعد قصف إسرائيلي على منزل في شمال مخيم النصيرات.

وفي الأسبوع الماضي، استشهد فلسطينيان وسقط مصابون بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة قرب برج النوري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.