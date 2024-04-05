ليجا دي كيتو يلتقي بناسيونال في الجولة السابعة بالدوري الإكوادوري

يستضيف فريق ديبورتيفو إل ناسيونال، نظيره ليجا دي كيتو، حامل لقب نسخة العام 2023 من بطولة سود أمريكانا، مساء غد السبت، على ملعب آتاهوالبا الأولمبي بالجولة السابعة من عمر الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض فريق ديبورتيفو إل ناسيونال، مباراة ليجا دي كيتو، بخسارة في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو»، أمام كومبايا، بهدف دون رد، في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب آتاهوالبا الأولمبي، ليحتل المركز العاشر بـ6 نقاط.

ليجا دي كيتو يفوز بخماسية على إمبابورا

وفي الجولة السادسة لبطولة الدوري الإكوادوري لكرة القدم «ليجا برو»، حقق ليجا دي كيتو، انتصارا كبيرا على إمبابورا بخماسية نظيفة في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «رودريجو باز ديلجادو»، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من خوض 4 مباريات فقط.

وفي أولى مبارياته في دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس، تعرض ليجا دي كيتو الإكوادوري لخسارة مفاجئة أمام يونيفرسيتاريو البيروفي، فجر يوم الأربعاء الماضي، بنتيجة 1-2 في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب مونومنتال.