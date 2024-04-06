شهد سعر الدولار اليوم السبت 6-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك، استقراراً، إذ سجلت العملة الأمريكية اليوم في بنك مصر 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن» عبر هذه السطور، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وذلك حسب التحديث الأخير الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية فيما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 47.42 جنيه للبيع، و47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار اليوم السبت ببنك الإسكندرية فسجل 47.42 جنيه للبيع، 47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضاً سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.42 جنيه، وللشراء 47.32 جنيه.