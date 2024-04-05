شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 5-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الأمريكية اليوم في البنك الأهلي المصري 47.42 جنيه للبيع، و47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 47.42 جنيه للبيع، و47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة ببنك الإسكندرية 47.42 جنيه للبيع، 47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.42 جنيه، وللشراء 47.32 جنيه.