تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم

تراجع محدود في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بقيمة 4 قروش خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس 4-4-2024، إذ سجل نحو 47 جنيهًا و32 قرشا للبيع و47 جنيهًا و42 قرشًا للبيع في البنك الأهلي المصري مقارنة بما كانت عليه الأسعار في بداية التعاملات 47 جنيهًا و36 قرشًا للشراء و47 جنيهًا و46 قرشًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

«الوطن» تنشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4-4-2024، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.31 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، تبعًا للبنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 47.34 جنيه للشراء، وسجل نحو 47.44 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، تبعًا لبنك الإسكندرية.

وصل سعر الدولار اليوم 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.