مسلسل مليحة الحلقة 11.. هل ستعترف نسرين خاس بحبها لدياب؟

تعيش مليحة التي تؤدي دورها الفنانة نسرين خاس حالة من الحيرة والحزن بسبب عدم قدرتها على الاعتراف بحبها لأدهم الذي يؤدي دوره الفنان دياب، فهل ستقرر فعل ذلك في مسلسل مليحة الحلقة 11؟

وبدأت مليحة أولى خطواتها في تنفيذ وصية جدها، وبدأت بالبحث عن أحد البدو في سيناء لكي يساعدها هي وجدتها في العودة إلى غزة كما طلب منها جدها قبل وفاته، لتتوالى الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة 11.

مسلسل مليحة الحلقة 11

وقرر دياب أن يخطب ابنة خاله إيناس فجأة وسط استغراب الكثيرين الذين شعروا بحبه لمليحة التي استعانت به وطلبت منه المساعدة أيضا لكي تعود إلى فلسطين بعد تهجهيرها هي وأسرتها منذ أعوام عديدة.

مسلسل مليحة يدور حول بداية أسرة فلسطينية تم تهجيرها قسرا، وتريد العودة إلى الأراضي المقدسة بعد اعوام من تركهم لها، كما يتحدث عن تفاصيل الصراع الإسرائيلي وكيف احتل الصهاينة فلسطين.