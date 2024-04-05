موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة cbc الحلقة 11.. هل سيتحقق الحلم؟

تستعد مليحة «نسرين خاس» للعودة إلى فلسطين بمساعدة بدو سيناء، حيث لم يتبقَّ للفتاة الفلسطينية من أسرتها سوى جدتها السيدة ألطاف «ديانا رحمة»، ويقميون في مصر بشكل مؤقت بصحبة أسرة سودانية، وإليكم موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة سي بي سي الحلقة 11.

وتم تهجير أسرة مليحة قسريا من قطاع غزة عام 2000 مع انتفاضة الأقصى الثانية، فهل ستنجح نسرين خاس في العودة إلى الأراضي المقدسة وفق وصية جدها، هو ما يمكن معرفته من خلال متابعة أحداث المسلسل ومعرفة موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة سي بي سي الحلقة 11.

موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة cbc الحلقة 11

ويأتي موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة سي بي سي الحلقة 11، كما يلي:

- تعاد الحلقة 11 على قناة CBC في تمام الساعة 9:45 مساء، بينما يكون العرض الأول للحلقة في تمام الساعة 6:5 مساء.

- تذاع إعادة الحلقة الحادية عشرة على قناة الحياة مرتين، الأولى في تمام الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا، بينما يكون العرض الأول للحلقة في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- وعلى قناة أون تكون إعادة مسلسل مليحة في تمام الساعة 8:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مساء.