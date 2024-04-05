موعد العمل بالتوقيت الصيفي.. اضبط ساعتك

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية شهر أبريل الجاري، وفق إعلان مجلس الوزراء في بيان سابق له، والذي أوضح فيه أن العمل بالتوقيت الشتوي يستمر حتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام.

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، ترشيدا لاستهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ونعرض فيما يلي الموعد المحدد لذلك.

العمل بالتوقيت الصيفي

يأتي العمل بالتوقيت الصيفي، من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 26 أبريل، في الساعة 12 منتصف الليل، ما يعني أنّه يتبقى نحو 21 يوما على بدء العمل به.

ويكون العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر العمل به إلى يوم 28 أكتوبر 2024، والذي يتم فيه تغيير الساعة للتوقيت الشتوي.

وهدف التوقيت الصيفي هو استغلال عدد ساعات النهار التي تطول في الصيف عن الشتاء فتصل إلى 14 ساعة تقريبا عند ذروتها، وترشيد استهلاك الكهرباء.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار العمل بالتوقيت الصيفي على أنّ تقدم الساعة في أنحاء جمهورية مصر العربية كافة، بمقدار 60 دقيقة، بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.