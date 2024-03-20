موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. «هنقدم الساعة 60 دقيقة امتى؟»

تزامنًا مع انتهاء فصل الشتاء، ينتظر كثيرون موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، خاصة بعدما أعلن مجلس الوزراء في أبريل الماضي، بدء تطبيقه مع حلول آخر الجمعة من الشهر، كما حدد المدة التي يطبق فيها وتصل إلى 6 أشهر، وبدء العمل بالتوقيت الشتوي مع حلول آخر جمعة يوم 27 أكتوبر الماضي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

وعن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، فيجري العمل بالتوقيتين الشتوي والصيفي وفق قانون أقره مجلس النواب ينظمهما، إذ نص على أنه: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة»، لذا يكون موعد بدء التوقيت الصيفي 2024، الجمعة 26 أبريل 2024.

قرار العمل بالتوقيت الصيفي

وقد نشرت الجريدة الرسمية، قرار العمل بالتوقيت الصيفي، على أنّ تقدم الساعة في أنحاء جمهورية مصر العربية كافة، بمقدار 60 دقيقة، بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام.