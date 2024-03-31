استعد لتغيير الساعة.. خلال أيام بدء التوقيت الصيفي 2024 بتقديم 60 دقيقة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي، والذي يستمر لمدة 6 أشهر، ويترتب على أساسه تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، وله العديد من المزايا التي تعود على الدولة بمؤسساتها المختلفة والمواطن أيضا، خاصة ما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء.

تفاصيل التوقيت الصيفي

بحسب مشروع قانون التوقيت الصيفي، فإن التوقيت الصيفي يبدأ في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ما يعني أنّه يتبقى نحو 25 يومًا على بدء العمل به، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، حيث يُطبق بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

شرح الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فكرة التوقيت الصيفي، قائلاً إن هدفه الأول هو استغلال عدد ساعات النهار التي تطول في الصيف عن الشتاء فتصل إلى 14 ساعة تقريبا عند ذروتها: «لو افترضنا أن الغالبية العظمى من الناس موظفين وعاملين بالدولة وكذلك طلبة المدارس والجامعات يبدأوا يومهم في السادسة صباحا تقريبا في الشتاء ومعظمهم يستيقظ قبل شروق الشمس أو حتى قبل أن يلوح الشفق الصباحي بالأفق أما في الصيف فإن النهار يبزغ قبل الخامسة صباحا أصلا».

مزايا تطبيق التوقيت الصيفي

وأضاف الدكتور أشرف تادرس لـ«الوطن»، أنه عندما يستيقظ الإنسان في السادسة يجد أن الشمس قد ارتفعت في السماء كما لو كانت في السابعة والنصف صباحا، ولذلك فإن تقديم الساعة صيفا بمقدار ساعة 60 دقيقة هو ترشيد للطاقة واستغلالا لضوء النهار الذي يبزغ سريعا بعد ليل قصير، وهو نظام تعمل به معظم الدول المتقدمة وتلتزم بتطبيقه في مؤسساتها.

وأكد الأستاذ بالمعهد القومي، أن التوقيت العالمي مضبوط على أخذ التوقيت الصيفي في الاعتبار وتعمل به جميع المطارات والسكك الحديدية وبنوك الدولة إلى آخره، فضلاً عن تطبيقه أوتوماتيكيا في جميع أجهزة الحاسب والموبايلات عند ضبط الوقت فيما يسمى «Day light saving».