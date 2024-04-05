تحذير من كسوف الشمس وأكبر تحول بالسماء يوم 8 أبريل.. «الزموا منازلكم»

في تحول مذهل، يبدو أن سيكون الأكبر الذي تشهده السماء على مدار السنوات المنقضية، سيشهد العالم لحظات ساحرة، يتحول خلالها النهار إلى ظلام دامس، لدقائق معدودة، لكنها ستكون الأهم في تاريخ الدول التي ستشهد كسوف الشمس الكلي، والمتوقع أن يجلب العديد من التغيرات على مدار عملية مرور القمر من أمام الشمس، ليحجبها بشكل كامل.. فما التحذيرات العاجلة التي تصدرها الجهات المعنية من أجل مرور كسوف الشمس الكلي بأمان؟

تحذيرات عاجلة من هذه التصرفات أثناء كسوف الشمس

تحذيرات عاجلة ومتواصلة لم تتوقف، مع اقتراب حدوث كسوف الشمس الكلي، المقرر له يوم 8 من شهر أبريل الجاري، ومع الحشود الهائلة من قبل السياح الذين استهدفوا الدول التي ستشهد كسوف الشمس الكلي، جاءت التحذيرات صادمة، بعدما أكد عدد من الخبراء على ضرورة التزام المنازل وعدم الخروج أثناء الكسوف، من أجل الحفاظ على سلامتهم وذويهم، خلال الحدث الذي سيكون بمثابة أكبر تحولات في السماء، بحسب صحيفة «space».

لماذا يجب التزام المنازل أثناء كسوف الشمس الكلي

«الزموا منازلكم».. هكذا عنونت الصحيفة تقريرها عن كسوف الشمس المرتقب، بالتأكيد على ضرورة التزام المنازل وعدم انتظار لحظات الكسوف والنظر إليها دون وعي بالطرق الصحيحة والآمنة، إلى جانب إمكانية وجود أطفال مع الحشود التي تهدف للتجمع لمشاهدة هذا الحدث، ما يصعب من مهمة السيطرة على الأضرار المتوقعة نتيجة الكسوف، سواء في شبكية العين أو المخ مثلما حذر بعض الأطباء.

هناك حالة من القلق جراء حالة العشوائية وعدم التنظيم التي قد تحدث أثناء كسوف الشمس الكلي، لذلك قررت بعض الدول تعليق الدراسة بصورة كاملة يوم 8 أبريل، لتفادي نزول الأطفال والطلبة في هذا اليوم، إلى جانب توجيه تحذيرات لأولياء الأمور، من أجل تفادي اصطحاب أولادهم إلى مقر عملهم.