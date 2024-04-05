كيف تؤثر مشاهدة ظاهرة كسوف الشمس على المخ؟.. مفاجأة غير متوقعة

ظاهرة مذهلة يترقب العالم حدوثها في 8 أبريل الجاري، إذ ستكون الأرض على موعد مع كسوف كلي للشمس، الأمر الذي سيؤدي إلى سيطرة تامة للظلام الدامس على قارة أمريكا الشمالية، وعلى الرغم من الأبحاث العديدة التي أجريت على الحدث الكوني وتأثيره على الكوكب، إلا أن العلماء كشفوا تأثيرًا غير متوقع على المخ في أثناء مشاهدة الكسوف.

ووفق موقع «creyos» الكندي المختص بالأبحاث الأكاديمية حول الصحة العقلية، فإن كسوف الشمس يؤثر على مخ الإنسان ويجعله أكثر نشاطًا ووعيًا بما حوله، إذ سلطت وكالة ناسا، الضوء حول تأثير تلك الظاهرة على البشر، مشيرة إلى أنها تؤثر نفسيًا وعقليًا على الإنسان، وفق موقعها الرسمي.

تأثير كسوف الشمس على المخ

وأشار أبحاث العلماء إلى أنه عند النظر إلى ظاهرة كسوف الشمس وحركة الأجرام السماوية، يشعر الشخص بالرهبة التي بدورها تؤثر على المخ، وخضع المشاركون في الأبحاث إلى الفحص بالرنين المغناطيسي في أثناء مشاهدة الظاهرة، ووجد العلماء أنّ هناك نشاطًا في المخ مما أدى إلى أنّ المشاركين أصبحوا أكثر وعيًا وتفتحًا للموضوعات المختلفة وأيضًا لديهم هدوء نفسي أعلى من غيرهم.

وبحسب «بي بي سي»، يؤثر الكسوف على صحة الجسم لأن تحول النهار فجأة إلى ليل يثير مشاعر الرهبة داخل الإنسان، ما يجعله أكثر تواضعًا مع الآخرين وارتباطًا بالمجتمع الذي يعيش فيه، لأن الشعور بالرهبة يعمل على تهدئة الصوت المزعج داخل النفس، بحسب ما أثبته شون جولدي، عالم النفس في جامعة جونز هوبكنز، من خلال التحقيق الذي أجراه عن الآثار النفسية للكسوف في عام 2017.

ماذا يحدث داخل جسم الإنسان عند مشاهدة الكسوف؟

وفي بعض الأبحاث الخاصة بكسوف الشمس لمعرفة ما يحدث داخل الجسم عند مشاهدة الظاهرة الكونية، طلب بعض علماء النفس، من الأشخاص المشاهدين للظاهرة، تصوير مقاطع فيديو لهم خلال هذه اللحظات، لأنها تعتبر مقياسًا في تحول العقلية والسلوك وتؤثر على التصورات العقلية ومدى الاعتمادية على النفس في صنع القرار، وتبين أن الظاهرة الكونية تسببت في تغيير شخصية المشاركين وجعلهم أكثر ميلًا للتواضع وأكثر تفتحًا ولديهم وعي ذاتي.