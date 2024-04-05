محافظة الشرقية تتجمل استعدادًا لاستقبال عيد الفطر

بدأت محافظة الشرقية، حملة تجميل ونظافة للشوارع والميادين، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، المقرر الأربعاء المقبل 10 من شهر أبريل الجاري فلكيًا.

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الأعمال اليومية لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل، فضلا عن سرعة استكمال أعمال الرصف والتطوير الجارية، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامة، لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين استعداداً لعيد الفطر المبارك.

أعمال تجميل وغسل الأرصفة بمنطقة النجدة

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية ، نفذت رئاسة حي ثان الزقازيق أعمال تجميل وغسل للأرصفة بمنطقة النجدة والصيادين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق بيان صادر عن المحافظة.

متابعة استكمال دهان الأعمدة الكهربائية

وحسب البيان، تابعت رئاسة مدينة منشأة أبوعمر استكمال دهان الأعمده الكهربائية بكافة الشوارع والميادين بألوان علم مصر.

وواصلت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، أعمال صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة العمومية بشارع بورسعيد أمام إدارة الطب البيطري، وشارع الحرية بمدخل المدينة طريق ههيا، وشارع المركز، وأمام السنترال بشارع الجمهورية لتحسين جودة الإنارة العامة.

أيضًا، تابعت رئاسة مركز ومدينة صان الحجر أعمال غسل البلدورات والميادين وأعمال الدهانات بطريق المسلمية وشارع المركز ومدخل المنطقة الأثرية لإظهار الشكل الحضاري والجمالي وصيانة أعمدة الإنارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما اشتملت الأعمال على نظافة الشوارع الرئيسية و صيانة وتركيب لمبات الليد وتغيير الأسلاك المتهالكة وصيانة ودهان أعمدة الإنارة بحي طيبة.