هل يمكن لأصحاب المعاشات دفع فواتير الكهرباء والتليفون ببطاقة الصرف؟

تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على التسهيل للأشخاص من أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مُستحق، من خلال تقديم بعض التيسيرات لهم.

دفع فواتير الكهرباء

ويتساءل العديد من المواطنين من أصحاب المعاشات حول إمكانية دفع فواتير الكهرباء والتليفون من خلال البطاقة التي يقومون من خلالها بصرف المعاش.

الدفع من ماكينات pos الموجودة بمنافذ الهيئة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّه يُمكن لأصحاب بطاقات صرف المعاش دفع فواتير الكهرباء والتليفون ومصروفات الجامعة والاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، من خلال بطاقة صرف المعاش بجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة من خلال ماكينات pos الموجودة بمنافذ الهيئة.

وتعمل الهيئة على تقديم كل التيسيرات للأشخاص من أصحاب المعاشات أو المُستحقين عنهم، فضلًا عن تقديم كافة أشكال الدعم لهم للتسهيل عليهم.

وأقرت هيئة التأمينات الاجتماعية، بتبكير موعد صرف المعاشات بعد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ليكون في شهر مارس بدلًا من يوليو وذلك للتخفيف عليهم.