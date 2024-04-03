كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل.. اعرف هتدفع كام؟

مع حلول شهر أبريل، بدأ مستخدمو العدادات التليدية والميكانيكية في جميع أنحاء مصر البحث عن آليات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، تمهيدا لعملية السداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء عبر «فيسبوك» الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشترك للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل 2024 باسم المشترك فقط.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل

وقالت الشركة إنه يمكن للمشترك مستخدم العدادات التقليدية والميكانكية معرفة قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر أبريل 2024 بعد الدخول على الرابط التالي: http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx.

خطوات الاستعلام

- يبدأ المشترك بالضغط على «قسم الخدمات».

- الضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

- يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليجري التأكد منها، وهي: الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- تكون آخر الخطوات ضغط المشترك على «استعلام».