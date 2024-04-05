خام برنت يتجاوز حاجز الـ91 دولارا للبرميل

ارتفاعات متتالية شهدتها أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 أبريل، خاصة بعد تجاوز خام برنت حاجز الـ91 دولار، حيث يتجه سعر النفط لرابع مكسب أسبوعي له على التوالي.

ارتفاع سعر النفط بسبب التوترات الجيوسياسية

جاءت مكاسب النفط مع وجود توترات جيوسياسية تشهدها قارة أوروبا والشرق الأوسط، خاصة مع وجود مخاوف بشأن تناقص الإمدادات، مع وجود تفاؤل لنمو الطلب العالمي على الوقود، مع تحسن الاقتصادات، حيث سجل الخامان القياسيان تسوية أمس، لأعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% لـ91 دولار، بعدما سجلت 91.22 دولار ف يوقت سابق خلال التداول، وصعد عقود الخام الأميريكي بنسبة 0.2% عند 86.72 دولار للبرميل، حيث أتجه الخامان لتسجيل مكاسب تتجاوز الـ4% هذا الأسبوع، ذلك بعدما توعدت إيران ثالث أكبر منتج بمنظمة أوبك، الثأر من إسرائيل بسبب هجومها والذي أدى لمقتل عددا من كبار العسكريين الإيرانيين.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا «أوبك+»، لهذا الأسبوع على سياسة إمدادات النفط بدون تغيير، فيما ضغطت على بعض الدول من أجل زيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وجاء ذلك وسط نمو قوي للطلب العالمي على النفط بعدما وصل لـ 1.4 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول، بحسب محللي J.P. Morgan ضمن مذكرة، كما أن إجمالي استهلاك النفط في مارس قد بلغ ​​101.2 مليون برميل يوميا، أي ما يزيد 100 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة.