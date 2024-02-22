مختص بالبترول: النفط ومشتقاته سيظل في صدارة مصادر الطاقة العالمية

قال الدكتور أحمد سلطان، المتخصص في شؤون البترول والطاقة، إن العالم في الوقت الحالي يعاني من مواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على خريطة الطاقة العالمية.

وأضاف سلطان، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الطاقة المستدامة في المستقبل لن تأتي إلا بالاستثمار في التكنولوجيا النظيفة التي تعمل بالرقمنة، وتؤدي لتسريع انتقال الطاقة من خلال تبسيط العمليات في كل الأنظمة لتعزيز كفاءة الطاقة.

النفط ومشتقاته سيظل في صدارة مصادر الطاقة

وأشار أحمد سلطان إلى أن العالم لم يبتعد نهائيا عن الوقود الأحفوري، وسيظل النفط ومشتقاته المختلفة متربعًا على عرش صدارة مصادر الطاقة العالمية المختلفة وذلك بحلول عام 2040، وبنسبة حوالي 27%، ويأتي بعده الغاز الطبيعي بنسبة حوالي 25%، بينما ستحتل الطاقة المتجددة المرتبة الثالثة كمصدر للطاقة في عام 2040، وذلك بنسبة قد تصل إلى 23%، ومن ثم الفحم الطبيعي بما يقارب من حوالي 20%، وأخيرًا الطاقة النووية بنسبة حوالي 5%.

عقبات تواجه مصادر الطاقة

وأوضح المتخصص في شئون البترول والطاقة أن ذلك يأتي في ظل العقبات السياسية والاقتصادية العالمية التي تواجه بعض مصادر الطاقة وسلامة إمداداتها، وضرورة الاتجاه للتحول الطاقي، لافتا إلى أنه يجب التركيز على رفع كفاءة واستهلاك جميع مصادر الطاقة، لا السعي إلى محاربة بعضها وتقنين بعض آخر منها، ولذلك فإن التكامل بين جميع مصادر الطاقة أصبح ضرورة حتمية.