«الزراعة» تزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع الغذائية وكعك وبسكويت العيد

زفَّت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشرى سارة للمواطنين، بشأن أسعار السلع الغذائية وكعك وبسكوت العيد في معرض «خير مزارعنا لأهالينا»، في نسخته الخامسة، والذي يُقام تحت شعار «في حب مصر نلتقي»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مساحة 1500 متر، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، بمشاركة أكثر من 70 عارضا من القطاعين الحكومي والخاص، ومتوافر به أكثر من 200 سلعة ومنتج غذائي بتخفيضات كبيرة.

تخفيض أسعار الأسماك البلطي

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المنافذ والمعارض، في بيان صادر عن الوزارة، إنه تقرر تخفيض أسعار الأسماك البلطي، وأسعار زجاجة الزيت ماركة غالية وهي كالآتي:

- درجة أولى:

65 جنيها للكيلو

- الدرجة الثانية

55 جنيها للكيلو

- الدرجة الثالثة:

45 جنيها للكيلو

أسعار زجاجة الزيت ماركة غالية

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار زجاجة الزيت ماركة غالية وهي كالآتي:

- أسعار زجاجة الزيت ماركة غالية وزن 750 جراما تصل إلى 48 جنيها.

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن سعر اللوبيا وزن ربع كيلو 15 جنيه، مؤكداً أنه تم ضخ كميات كبيرة من كعك وبسكوت العيد، من إنتاج معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التايع للوزارة، بأسعار مخفضة، لدعم المواطنين مع حلول عيد الفطر المبارك.