تراجع أسعار عدد كبير من السلع الغذائية بالأسواق اليوم

سجلت العديد من المواد الغذائية الأساسية تراجعا اليوم السبت 30 مارس 2024، في الأسواق المحلية المصرية، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، متوسط أسعار السلع التي تراجعت اليوم، بالإضافة إلى نسبة التراجع منها بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الأرز

وبحسب البوابة، فإن أسعار الأرز السائب شهدت اليوم السبت 30 مارس 2024، تراجعا بنحو 4.16%، حيث سجل متوسط سعر السلعة نحو 29.94 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار العدس الأصفر معبأ

وبحسب البوابة، فإن أسعار العدس الأصفر معبأ شهدت اليوم السبت، تراجعا بشكل طفيف، حيث تراجع السعر بنحو 2.37% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 66.63 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار البصل اليوم

وشهدت أسعار البصل اليوم السبت تراجعا ملحوظا في الأسواق المحلية، حيث تراجع السعر بنحو 2.99% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 23.33 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الفول الصحيح السائب

وأوضحت البوابة، أن أسعار الفول الصحيح السائب شهدت اليوم السبت في الأسواق المحلية، تراجعا بشكل ملحوظ، حيث تراجع السعر بنحو 2.65% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 49.67 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الجبن الرومي

وأوضحت البوابة، أن أسعار الجبن الرومي شهدت اليوم السبت في الأسواق المحلية تراجعا بشكل ملحوظ، حيث تراجع السعر بنحو 1.49% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 250.68 جنيه للكيلو.