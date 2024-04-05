طريقة عمل الترمس المر في البيت.. مكونات من مطبخك

الترمس من التسالي التي تُفضل العديد من الأمهات عملها، إذ إن تناولها في العيد أصبح من العادات الأساسية عند ملايين البيوت المصرية، ومع اقتراب دخول عيد الفطر علينا، فقد تتساءل بعض ربات البيوت عن وصفة جديدة لعمل الترمس، ولذلك نستعرض في السطور التالية طريقة عمل الترمس المر في البيت بأقل التكاليف، وفقاً للشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الترمس المر في البيت

المكونات

- ماء.

- ملح.

- كمون.

طريقة عمل الترمس المر في البيت

طريقة التحضير

- يُوضع الماء في وعاء كبير، ثم نضع الترمس بعدها.

- نقوم بنقع الترمس في مدة لا تقل عن 18 ساعة.

- نقوم بتغيير المياء المنقوع فيها الترمس كل فترة خلال المحدد، ونكرر هذه الخطوة عدة مرات.

- يوضع الوعاء على النار حتى الغليان.

- نترك الترمس في الوعاء لمدة 5 دقائق بعد الغليان، ثم نرفعه من على النار.

- نغسل الترمس من مرتين إلى ثلاث مرات حتى يبرد.

- يوضع الترمس في وعاء به مياه نظيفة لمدة 7 ساعات حتى يتم نقعه تماماً.

- نضع الترمس في الثلاجة بعد غسله جيداً، ثم نضيف له رشة ملح.

- عند التقديم، نضيف عصير اللمون والكمون المطحون على الترمس.

طريقة عمل الترمس الحلو

المكونات

- كوبان من الترمس الحلو.

- ملعقة كبيرة ملح.

- ملعقة كبيرة كمون.

- ماء.

- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير :

- ننقع الترمس في الماء لمدة 18 ساعة.

- نضع ماء في وعاء كبير، ثم نغليه وضعي الترمس فيه لمدة 7 ساعات.

- نقوم باخراج الترمس من الماء، ثم نضعه في الثلاجة بعد وضع الكمون واللمون عليه.