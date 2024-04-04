بدون زبدة.. طريقة عمل الغريبة في المنزل بأقل التكاليف
كتب:
عبير خالد
09:43 م | الخميس 04 أبريل 2024
الغريبة
الغريبة من أشهر الحلويات التي يمكن تحضيرها في العيد، ولا يتطلب تجهيزها سوى بعض المكونات البسيطة، وبدون زبدة يمكنك تحضيرها في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي وهو ما نوضحه في التقرير التالي:
بدون زبدة.. طريقة عمل الغريبة في المنزل بأقل التكاليف
- 3 أكواب دقيق.
- كوب ونصف زيت.
- ½ كوب سكر مطحون بودرة.
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- 3 أو 4 ملاعق حليب بودرة.
طريقة تحضير الغريبة
- ينخل الدقيق ويضاف إليه جميع المكونات ويعجن جيدا.
- يترك العجين يرتاح خمس دقائق.
- يتم تشكيلها ورصها في صينية مفروشة بورق زبدة.
- يسخن الفرن على درجة متوسطة وتدخل الصينية.
- بعد النضج تخرج الصينية من الفرن.
- تترك لتبرد في درجة حرارة الغرفة.
- بعد أن تبرد ترص في الحافظة أو طبق التقديم.
وصفة أخرى لتحضير الغريبة
- 2 كوب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.
- كوب من السمن البارد.
- نصف كوب سكر بودرة.
طريقة الغريبة الناعمة
- نعاير كوب السمن وندخله في الثلاجة حتى يتماسك.
- نخفق كوب من السمن البارد بالمضرب الكهربي لمدة دقيقتين.
- نزود نصف كوب من السكر البودرة ويفضل أن يكون جاهزا.
- وليس المطحون في المنزل لنحصل على أفضل النتائج.
- نتابع الخفق لمدة 10 دقائق حتى يصبح السمن أبيض وكريمي القوام.
- نضيف كوبين من الدقيق على خليط السمن والسكر ونقلب المكونات مع بعضها حتى يختفي الدقيق ويتجانس مع السمن والسكر.
- نشكل قطعة عجين على شكل كرة ونضغط عليها.
- إذا لم يحدث بها تشقق تكون العجينة مضبوطة.
- وإذا تشققت نضيف على العجينة ملعقة صغيرة من السمن.