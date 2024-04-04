الغريبة من أشهر الحلويات التي يمكن تحضيرها في العيد، ولا يتطلب تجهيزها سوى بعض المكونات البسيطة، وبدون زبدة يمكنك تحضيرها في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي وهو ما نوضحه في التقرير التالي:

بدون زبدة.. طريقة عمل الغريبة في المنزل بأقل التكاليف

3 أكواب دقيق.

كوب ونصف زيت.

½ كوب سكر مطحون بودرة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

3 أو 4 ملاعق حليب بودرة.

طريقة تحضير الغريبة

ينخل الدقيق ويضاف إليه جميع المكونات ويعجن جيدا.

يترك العجين يرتاح خمس دقائق.

يتم تشكيلها ورصها في صينية مفروشة بورق زبدة.

يسخن الفرن على درجة متوسطة وتدخل الصينية.

بعد النضج تخرج الصينية من الفرن.

تترك لتبرد في درجة حرارة الغرفة.

بعد أن تبرد ترص في الحافظة أو طبق التقديم.

وصفة أخرى لتحضير الغريبة

2 كوب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.

كوب من السمن البارد.

نصف كوب سكر بودرة.

طريقة الغريبة الناعمة

نعاير كوب السمن وندخله في الثلاجة حتى يتماسك.

نخفق كوب من السمن البارد بالمضرب الكهربي لمدة دقيقتين.

نزود نصف كوب من السكر البودرة ويفضل أن يكون جاهزا.

وليس المطحون في المنزل لنحصل على أفضل النتائج.