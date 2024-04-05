علي جمعة: لا يتضاعف ثواب الصلاة في المسجد الحرام عبر «ميتافيرس»

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال حول الحكم الشرعي في الحصول على ثواب الصلاة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام مضاعفا عند أدائها عبر الميتافيرس.

أوضح الدكتور علي جمعة، في برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم، أن الشعائر مثل الصلاة تتطلب الحضور الحقيقي للجسد في المسجد وليس بشكل افتراضي: «هتصلى بالميتافيرس علشان تاخد ثواب 100 ألف صلاة في المسجد الحرام، أو 1000 في المسجد النبوي و500 في المسجد الأقصى؟، لا مش هتاخد، لأن دي شعائر تتطلب الجسد الحقيقي».

أضاف جمعة: «الجسد العنصري هو الذي يناط به الحكم الشرعي، يعنى مينفعش، لازم أكون موجود في هذه الأماكن بالفعل».