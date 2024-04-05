ما حكم الخلوة بين ولد وبنت في الميتافيرس؟.. علي جمعة يوضح

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول حكم القيام بالخلوة بين ولد وبنت في الميتافيرس وهل هذا يسقط عنهم الحكم الشرعي؟

علي جمعة: الجرأة على الحرام إثم

وأضاف علي جمعة خلال إحدى حلقات برنامج «نور الدين»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الجمعة: «الأمر هنا مركب بين أمرين الأول هل يترتب على هذا إثم، يقول الإمام الغزالي لو الإنسان أمامه كوب من الماء وشربه على أنه كوب من الخمر، فهو آثم باتفاق العلماء، وفي الحد قولان أرجحمها أنه لا يقام الحد لأنه لم يفعل شيئا، لكنه آثم للجرأة على الحرام».

أحكام الخلوة والجرأة نهانا عنها الله

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «لو رجل أغمض عينه وتصور أنه يزني يبقى عليه الحرمة، وليس عليه إقامة الحد».