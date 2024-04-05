أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 5-4-2024 بالأسواق

شهدت أسعار الأعلاف والخامات العلفية اليوم الجمعة 5-4-2024 حالة من التباين فتراوحت أسعار أعلاف دواجن التسمين ما بين 22500 جنيه و25400 جنيه للطن، وفقاً لتقارير عدة مصانع بعد التحرير في أسعار الدولار، كما أشار التجار إلى أن سعر طن العلف لدواجن البياض تراوح بين 19500 و22000 جنيه.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 5-4-2024، وفقا لتقارير عدة مصانع منتجة للأعلاف والخامات العلفية.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

أكد التجار أن سعر طن الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين، والتي تُعتبر المادة الخام للعلف، بلغ 13000 جنيه بينما بلغ سعر الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية 12000 جنيه للطن أما سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتينية فقد بلغ 13800 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم شهدت تبايناً خلال الفترة الحالية، حيث بلغ سعر طن بذور الصويا المستوردة 36000 جنيه، وسعر قشر الصويا بلغ 16000 جنيه، وسعر مخلفات الصويا بلغ 17000 جنيه للطن بروتين 20%.

بالنسبة لسعر طن كسب العباد المستورد، فقد بلغ 24000 جنيه، بينما بلغ سعر الجلوتوفيد 11000 جنيه والردة 11200 جنيه.

أما سعر طن الجيلوتين المحلي بنسبة بروتين 60%، فقد سجل 47500 جنيه للطن، بينما بلغ سعر مستخلص بذرة القطن 23000 جنيه.

أسعار الذرة، فقد بلغت 13000 جنيه للطن للذرة الصفراء المحلية، و12500 جنيه للذرة البيضاء.

سعر طن كسب الصويا بنسبة بروتين 44%، فقد بلغ 25600 جنيه للأنواع المحلية، و26700 جنيه للمحلية بنسبة بروتين 46%، و27500 جنيه للمستوردة.