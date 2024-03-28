أسعار الاعلاف اليوم في المحافظات.. بكم طن الذرة الصفراء

استقرت أسعار الأعلاف اليوم الخميس 28-3-2024 في المحافظات، لمختلف الأنواع سواء علف الدواجن، أو الماشية، بعدما تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، عقب إتمام الصفقة الكبرى، وتوافر النقد الأجنبي في البنوك، وتوقف تداول الدولار في السوق الموازية خلال الفترات الماضية، وهو ما انعكس بالإيجاب على انخفاض أسعار الأعلاف، وغيرها من السلع والمواد الغذائية.

تستعرض «الوطن» أسعار الأعلاف اليوم الخميس في المحافظات، متضمنةً أسعار الأعلاف الحيوانية، وأعلاف الدواجن، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

تتراوح أسعار الأعلاف اليوم في مصر بين 8 آلاف حتى 32 ألف جنيه، إذ تختلف باختلاف نوع العلف، والتركيز، كما إنّها تختلف من محافظة لأخرى ومن شركة لأخرى.

قائمة أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ قائمة أسعار الأعلاف اليوم في جميع المحافظات جاءت كالآتي:

أسعار أعلاف الدواجن اليوم.. يتراوح بين 19 ألفًا و500 حتى 22 ألفًا.

أسعار الأعلاف المواشي اليوم.. يتراوح بين 8 آلاف حتى 17 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الأعلاف البط اليوم.. يبلغ نحو 21 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الأعلاف الأرانب والأغنام.. يبلغ نحو 15 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الأعلاف الحمام اليوم.. يبدأ من 21 ألف جنيه.

أسعار أعلاف السمان اليوم.. يبدأ من 21 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الرومي اليوم.. يبدأ من 26 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الأسماك اليوم.. يبدأ من 31 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الخيول اليوم.. يبدأ من 15 ألف جنيه.

أسعار أعلاف النعام اليوم.. يبدأ من 30 ألف جنيه.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

وفيما يخص أسعار خامات الأعلاف اليوم فقد جاءت كالآتي:

سعر الذرة الصفراء اليوم في مصر 2024 البرازيلي والأرجنتيني.. سجلت نحو 13 ألفًا و500 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني والأمريكي والصربي.. سجلت نحو 10 آلاف و500 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم 2024 الأرجنتيني.. سجلت نحو 13 ألفًا و200 جنيه.

سعر كسب الصويا.. سجلت نحو 25 ألفًا و800 للطن بنسبة بروتين 44%.

سعر طن كسب الصويا المستورد بروتين 46%.. سجل نحو 26 ألفًا و800 جنيه.

سعر كسب العباد المستورد.. سجلت نحو 17 ألفًا للطن.

سعر طن الردة اليوم 2024.. سجل نحو 11 ألفًا و300 جنيه.

سعر طن الجلوتوفيد.. سجل نحو 11 ألف جنيه.

سعر طن مستخلص بذرة القطن.. سجل نحو 23 ألف جنيه.

سعر طن الجيلوتين.. تراوح بين 45 حتى 47 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الأعلاف الحيوانية

وجاءت أسعار خامات الأعلاف الحيوانية كالآتي:

سعر قشر الصويا.. سجل نحو 16 ألف جنيه للطن.

سعر مخلفات الصويا بروتين 20%.. سجل نحو 17 ألف جنيه للطن.

سعر بذور الصويا المستوردة.. سجلت نحو 36 ألفًا و500 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء المحلي.. تبدأ من 13 ألف جنيه.

سعر طن الذرة البيضاء.. سجل نحو 12 ألفًا و500 جنيه.