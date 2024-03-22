أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 22-3-2024 في الأسواق

سجلت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 22-3-2024 استقرارا ملحوظا في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة الصفراء اليوم نحو 12.500 جنيه بالنسبة للذرة الأرجنتيني والبرازيلي في بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأعلاف اليوم مستقرة في الأسواق، حيث يتراوح سعر طن علف الدواجن ما بين 21 إلى 22 ألفا، بينما يصل سعر طن العلف الحيواني إلى نحو 19.000 جنيه، وسجل سعر طن الفول الصويا 46% نحو 26.800 جنيه، وعن سعر طن الفول الصويا 44% فبلغ نحو 25.800 جنيه، فيما سجل طن الردة نحو 11.500 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء

وأضاف أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الذرة الصفراء تشهد استقرارا ملحوظا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة الصفراء المحلي نحو 12.500 جنيه، أما سعر طن الذرة الصفراء المستورد فيتراوح ما بين 10.500 و 11.000 جنيه.