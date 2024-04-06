أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر لليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445هجريا الموافق اليوم السبت 6 أبريل 2024، إذ يقل بمقدار دقيقتين عن اليوم الذي سبقه، ويحرص الصائمون على الإمساك في الوقت المحدد والحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها، تقربًا إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركات.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم السبت 6 أبريل 2024، الموافق السابع والعشرين من شهر رمضان، سيحين في تمام الساعة 4:14 صباحاً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

كما حددت إمساكية شهر رمضان 1445 هجرية باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا، بالإضافة لوقت الإفطار الذي يٌحين في تمام الساعة 6:18 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و24 دقيقة.

وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم وهي كالتالي:

الظهر: 11:59 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:18 مساءً.

العشاء: 7:35 مساءً.