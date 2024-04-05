كشف مركز الفلك الدولي عن موعد أول أيام عيد الفطر في فلسطين 2024، الذي يوافق أول أيام شهر شوال، حيث ينتظره المسلمون بعد انقضاء شهر رمضان، وكشفت الحسابات الفلكية إلى أن أول ايام عيد الفطر في فلسطين 2024 سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل المقبل.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أن موعد صلاة عيد الفطر لعام 2024 ستكون بعد شروق الشمس قيد رمح أي ما بين 15و20 دقيقة بعد شروق شمس أول أيام عيد الفطر.

أول أيام عيد الفطر في فلسطين 2024

بعد معرفة أول أيام عيد الفطر في فلسطين 2024 يمكن التعرف على طرق الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الذي يكون عن طريق الصلاة في مختلف المساجد والساحات وشراء الأطعمة والحلويات والثياب الجديدة.

موعد عيد الفطر 2024 في فلسطين

ومن المتوقع أن تكون الصلاة في الساعة 5:45 دقيقة، فضلا عن أن صلاة العيد يمتد وقتها إلى ما قبل صلاة الظهر بثلث ساعة، ووفقا لقرارات جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 240 التي تم اتخاذها في مطلع العام الجديد 2024، فإن إجازات عيد الفطر في فلسطين، ستمتد لأربعة أيام، بداية من وقفة عيد الفطر وحتى اليوم الثالث من العيد الموافق 3 من شهر شوال.