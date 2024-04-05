طريقة عمل البيتي فور بالسمنة بالكوب.. «اقتصادي وطعمه أحلى من الجاهز»

ترغب كثير من السيدات وربات المنازل في عمل أصناف حلوى العيد المختلفة داخل المنزل دون شرائها من المحلات، وتبحث عن كيفية إعداد الكعك والبسكويت وغيرها من الحلويات بالسمن البلدي ومقادير بسيطة، إذ تفضل الأسر المصرية تناولها عقب صلاة عيد الفطر المبارك الذي يفصلنا عن حلولة أقل من 3 أيام، لذا نستعرض في التقرير التالي، طريقة عمل البيتي فور بالسمنة بالكوب وفق ما أوضحته الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد» على سي بي سي سفرة.

مقادير البيتي فور بالسمنة بالكوب

- المقادير

3 أكواب دقيق.

رشة ملح.

كوب سمنة.

كوب سكر بودرة.

بيضتان.

3 باكو فانيليا.

ملعقة كبيرة كاكاو.

الحشو

مربى.

شوكولاتة سائحة.

فورماسيل.

جوز هند.

فول سوداني.

خطوات عمل البيتي فور بالسمنة بالكوب

في البداية تُخفق السمنة بالمضرب الكهربائي.

يٌضاف السكر البودرة ويقلب الخليط.

يضاف البيض والفانيليا.

يُضاف الدقيق ورشة الملح.

من الممكن أنّ تقسم العجينة لجزأين، ويُخلط جزءًا منها مع الكاكاو.

يُوضع خليط البيتي فور والبيتي فور بالكاكاو في الماكينة ويُشكل في صينية.

يُوضع في الفرن حتى تمام النضج، ويترك ليبرد.

يلصق البيتي فور بالمربى ويُغمس في الشوكولاتة السائحة وجوز الهند أو الفول السوداني المجروش حسب الرغبة.

طريقة عمل البيتي فور بالزبدة

1 كوب زبدة

½ كوب سكر بودر

بيضة كاملة

2 صفار بيضة

ملغقة صغيرة فانيليا

كوبان من الدقيق

بيتي فور الشوكولاتة

½ كيلو زبدة

175 جرامًا من السكر البودرة

3 بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

600 جرام دقيق

25 جرامًا من الكاسترد البودرة

50 جرامًا من الكاكاو الخام

خطوات عمل البيتي فور بالزبدة