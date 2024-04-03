طريقة استخدام ماكينة البيتي فور اليدوية والكهربائية.. خطوات سهلة لنتائج مذهلة

البيتي فور نوع من البسكويت الفرنسي الخفيف والهش، وعادة ما يصنع من عجينة زبدة بسيطة بنكهة الفانيليا، ويتمّ تشكيل العجينة في أشكال مختلفة باستخدام ماكينة بيتي فور أو كيس حلواني، ثم يتمّ خبزها حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا، ومع التحضير والاستعدادات لعيد الفطر، ازداد البحث حول طريقة استخدام ماكينة البيتي فور للحصول على أفضل نتيجة.

طريقة استخدام ماكينة البيتي فور اليدوية

وفي مقطع فيديو قصير، ظهرت الشيف نجلاء الشرشابي توضح طريقة استخدام ماكينة البيتي فور اليدوية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- حضري العجينة وتأكّدي أنّها جاهزة للطهي.

- اختاري الشكل الذي تريدينه للبيتي فور وضعيه في مقدمة ماكينة البيتي فور حتى تحصلين على أشكال متعددة.

- الحرص على سحب اليد لوضع العجينة بسهولة داخل الماكينة في دفعها إلى الأمام.

- تخرج العجينة من الناحية الأخرى في صورة أشكال جاهزة للتسوية.

طريقة استخدام ماكينة البيتي فور الكهربية

أما طريقة استخدام ماكينة البيتي فور الكهربية تتمثل في اتباع الخطوات الآتية:

- تحضير العجينة: اتبعي تعليمات الوصفة الخاصة بك لتحضير عجينة البيتي فور، وتأكدي من أنّ العجينة ناعمة ولينة، وليست سائلة.

- تسخين ماكينة البيتي فور على نار متوسطة، وتأكّدي من أن جميع أجزاء الماكينة نظيفة وجافة، ثم ضعي كمية قليلة من الزبدة أو الزيت على سطح كل قرص من أقراص ماكينة البيتي فور.

- ضعي العجينة في كيس الحلواني، واعملي على قص طرف كيس الحلواني بفتحة صغيرة.

- اضغطي على كيس الحلواني لتشكيل أشكال البيتي فور على أقراص ماكينة البيتي فور، وتأكّدي من أن جميع أقراص الماكينة مغطاة بشكل متساوٍ.

- اتركي البيتي فور يطهى على نار متوسطة حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً، سيستغرق ذلك حوالي 2-3 دقائق.

- استخدمي قفازات الفرن لإزالة البيتي فور من الماكينة بعناية، ثم ضعي البيتي فور على رف سلكي ليبرد.