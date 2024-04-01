مقادير البيتيفور بالكيلو.. وصفة سهلة على طريقة أشهر المحلات

مع اقتراب عيد الفطر، تأتي بهجة إعداد الحلويات اللذيذة التي تُزيّن موائدنا وتُشاركنا أفراحنا، ونحرص على تحضير طبق البيتي فور بأشكاله الناعمة، ليكون رفيقا لكحْك العيد، ونُقدمه في الأعياد والمناسبات السعيدة.

ولكن مع ضيق الوقت في بعض الأحيان، قد نقع في بعض الأخطاء التي تُؤثّر على النتيجة النهائية للبيتيفور، لذا يبحث البعض عن مقادير البيتيفور بالكيلو.

مقادير البيتيفور بالكيلو

ويمكنك تحضير البيتيفور في المنزل على طريقة أشهر المحلات بحسب الشيف توتا مراد، ولكن أولًا عليك تحضير مقادير البيتيفور بالكيلو، خاصة وأنّ ضبط مقدار الدقيق في البيتيفور خادع، لذا قومي بخبز جزء صغير منه أولًا، كتجربة لمعرفة المقدار المناسب، من خلال اتباع الآتي:

- 285 جرام دقيق.

- 250 جرام زبدة.

- 75 جرام سكر بودرة.

- 2 بيضة.

- معلقة صغيرة فانيليا.

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.

- 1 ملعقة كبيرة ماء ورد (اختياري).

للتزيين:

- شوكولاتة بني.

- شوكولاتة بيضاء.

- فرماسيل.

- لوز مجروش ناعم.

- فستق مجروش ناعم.

- جوز هند ناعم.

- مربى مشمش كريمي.

- شوكولاتة قابلة للدهن.

طريقة تحضير البيتيفور

- اخفقي الزبدة والسكر البودرة معًا، حتى يصبح المزيج كريميًا.

- أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى، مع الخفق جيدًا بعد كل إضافة.

- أضيفي الدقيق والملح والفانيليا وماء الورد وماء الزهر، واخلطي حتى تتكون عجينة متماسكة.

- غطّي العجينة بورق بلاستيكي واتركيها ترتاح في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

- سخّني الفرن على 180 درجة مئوية.

- شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة أو أي شكل تفضلينه.

- رصّي كرات البيتيفور على صينية خبز مبطنة بورق زبدة.

- اخبزي البيتيفور لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

- اتركي البيتيفور ليبرد تمامًا قبل تقديمه.

ومن الأخطاء التي تواجهينها أثناء تحضير البيتيفور استخدام السمنة بدلاً من الزبدة وهو ما قد يجعلك تعانين من عدم تماسك البيتي فور، دون أن تعلمي السبب، لذا يفضل استخدام الزبدة، ولكن إذا كانت غير متاحة وعليك استخدام السمن، ضعي بيضة كاملة بدلًا من صفار البيضة فقط، وذلك لأن البياض يساعد على تماسك البيتي فور بشكل أقوى.

وللحفاظ على البيتي فور أطول وقت ممكن، ضعيه في علبة ولكن غير محكمة الغلق، لأنه يحتاج إلى التهوية.