مواعيد المتحف المصري في عيد الفطر المبارك.. اعرف أسعار التذاكر

قال الدكتور علي عبدالحليم مدير المتحف المصري بالتحرير، إنّ مواعيد عمل المتحف المصري بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، ستكون من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، لافتًا إلى أنّ شباك حجز تذاكر دخول المتحف سيكون مفتوحًا من الساعة 8.30 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً.

وأوضح أنّ نظام الدفع لشراء تذاكر دخول المتحف، سيكون باستخدام الكروت البنكية، مع وجود شباك للدفع الكاش للمصرين والعرب فقط.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير

وأضاف لـ«الوطن» أنّ أسعار تذاكر دخول المتحف لن تشهد أية تعديلات خلال إجازات عيد الفطر المبارك، إذ ستكون الأسعار على النحو التالي:

- سعر تذكرة دخول المصريين والعرب 30 جنيهًا.

- سعر تذكرة دخول الطلاب المصريين والعرب 10 جنيهات.

- سعر تذكرة الدخول للأجانب 450 جنيهًا.

- سعر تذكرة الدخول للطلاب الأجانب 230 جنيهًا.

التصوير الفوتوغرافي

وأشار مدير المتحف المصري بالتحرير، إلى أنّ دخول قاعات المتحف كافة يكون بموجب تذكرة الدخول، موضحًا أنه يسمح للزائرين بالتصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل مجانا دون فلاش، أما التصوير داخل قاعتي قناع الملك توت عنخ آمون وكنوز تانيس فهو ممنوع إلا في حالة الحصول على تصريح من وزارة السياحة والآثار.