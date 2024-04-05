المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية: مئات الآلاف من الفلسطينيين بحاجة للغذاء

قال مدير المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية إن مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يحتاجون إلى المواد الغذائية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف مدير المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية: «أونروا تواصل إدارة 7 مراكز صحية تقدم الخدمة الطبية لنحو 20 ألف شخص يوميا في غزة، ويجب إطلاق سراح المحتجزين في غزة ومعالجتهم بشكل إنساني».