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دراما المتحدة

المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية: مئات الآلاف من الفلسطينيين بحاجة للغذاء

كتب:

منتصر سليمان
04:45 م | الجمعة 05 أبريل 2024
قطاع غزة - صورة أرشيفية

قطاع غزة - صورة أرشيفية

قال مدير المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية إن مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يحتاجون إلى المواد الغذائية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف مدير المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية: «أونروا تواصل إدارة 7 مراكز صحية تقدم الخدمة الطبية لنحو 20 ألف شخص يوميا في غزة، ويجب إطلاق سراح المحتجزين في غزة ومعالجتهم بشكل إنساني». 

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