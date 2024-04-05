محمد أبو هاشم: الطريقة الأحمدية هي الأكثر شعبية في مصر

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إنّ الطريقة الأحمدية هي الأكثر شعبية في مصر، ثم تليها الطريقة الشاذلية أما القادرية والنقشبندية فهما الأقل انتشارًا.

الطريقة الأحمدية الخلوتية

وأضاف «أبو هاشم» خلال لقاءه ببرنامج «مملكة الدراويش» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن أوراد الطريقة الأحمدية الخلوتية هي أوراد السادة الأحمدية والخلوتية معًا، وتقوم على الذكر وقراءة القرآن الكريم والاستغفار والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم.

وأكمل عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية أورادها الأساسية تقوم على العلم والتعليم وإطعام الطعام وقضاء حوائج الناس.

واختتم بالإشارة إلى أن الكرامة هي أمر خارق للعادة، يظهرها الله على يد عبد صالح ملتزم بشرع نبيه، وكل كرامة لولي هي معجزة مستمرة للنبي- صلى الله عليه وسلم.