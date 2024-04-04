«يا ليل مهلا».. المنشد محمد السنباطي يبدع في ختام «مملكة الدراويش»

قدم المنشد محمد السنباطي وفرقته، أنشودة «يا ليل مهلا»، خلال الفقرة الفنية الأخيرة ببرنامج «مملكة الدرويش»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المعروض يوميًا عبر شاشة «الحياة».

وجاء كلمات الأنشودة كالآتي: «يا ليل مهلا.. أنا لي حبيب هاجر ملأ الفؤاد صبابة، يا ليل لي حبيب ملأ القلب خواطري.. كم جئت أدعوه وقلبي بيته.. آه يا حبيبي كم جئت أدعوه بل أرجوه.. ظل الحب ينبض في صميم مشاعري.. إن تسألوني لما الكرب قلت صابني الهوى وأصبح القلب أسير رهين يبكي ويشتكي من نار الحب.. الحب أعياني».

برنامج مملكة الدراويش

ويسلط برنامج «مملكة الدراويش» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، فضلا عن طبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي إضافة إلى مواجهة التطرف الديني.

ويأتي برنامج «مملكة الدراويش» على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يوميا خلال شهر رمضان، ويستضيف علماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف أنحاء الجمهورية.

ويشارك كبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، في نهاية كل حلقة بفقرة فنية قصيرة.