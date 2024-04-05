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«التضامن» توزع 600 طن سلع غذائية على مستفيدي «تكافل وكرامة»

كتب:

كريم روماني
06:01 م | الجمعة 05 أبريل 2024
أصحاب معاش تكافل وكرامة

أصحاب معاش تكافل وكرامة

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، من توزيع 90 طن لحوم، و600 طن سلع غذائية على مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية بالشراكة مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية.

وفي سياق متصل، عقدت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، اجتماعًا مع فريق عمل «لا أمية مع تكافل»، لمراجعة الحقيبة التعليمية الجديدة للمبادرة، استعدادًا لإطلاقها خلال الربع الثاني من 2024، وأكدت استهداف سيدات «تكافل» في الفئة العمرية من 15 حتى 35 عامًا لمحو أميتهن.

معاش تكافل وكرامة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن معاش تكافل وكرامة، وفق ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، وهي كالآتي: 

- يصرف يوم 15 من كل شهر.

- يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي أو البنوك أو مكاتب البريد.

- تقرر زيادة المعاش بنسبة 15% وبدأ التطبيق منذ أول مارس الماضي.

- أصحاب معاش تكافل وكرامة يحصلون على مزايا عديدة كمجانية التعليم والدعم الغذائي.

- متاح الآن التقديم للحصول على المعاش وفق مجموعة من الضوابط.

- تقرر تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، وفق توجيهات القيادة السياسية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.