مستشار وزيرة التضامن: التطوع يخلق الراحة النفسية وليس «مضيعة للوقت»

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، عندنا مفهوم خطأ في معنى التطوع، البعض يخشاه لأنه يظن كأنه «مضيعة للوقت»، بينما في حقيقة الأمر هو أحد أهم المفاهيم المجتمعية التي يجب على كل أفراد المجتمع العمل بها لتحقيق التكافل الاجتماعي.

المتطوع يريد أجره من الله وحده

وأضاف: أنا أريد أن أحدد المفاهيم، فالعمل التطوعي يتمثل في خدمة الجار وخدمة من حولك وخدمة المجتمع وكل هذا فيه خدمة لنفسك، مشيرًا إلى أنه عندما يشيع العمل التطوعي الذي فيه أجرٌ عظيم، يجب أن تنتبه أنك أخذت أجرا مقابل عمل، لافتًا إلى أن المتطوع يريد أجره من الله وحده، وبعد ذلك تُريد راحتك في المجتمع وابتسامة لمن حولك وراحة لهم.

وأكد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، أن القرآن الكريم يأمرنا بفعل الخير، مستشهدًا بقول الله تعالى في الآية 77 من سورة الحج «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».

التطوع يخرج الطاقات

وذكر«عاشور»، موقفًا لرسُول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سُئل أي الناس خير؟ قال: أنفعهم للناس، وقال في حديثٍ شريف آخر «وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»، موضحًا في شرح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما عملت عملًا تطوعيًا أعلم أن الله سيسخر لك من يقوم بشأنك وبهذا العمل التطوعي المجتمعي نجد حالة من الراحة النفسية، وحالة من إخراج الطاقات عند الشباب، وحالة من التعاون والتكافل التي قالها الله عز وجل في محكم التنزيل «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ» {المائدة:2}.

واختتم مستشار وزيرة التضامن، كلامه بقوله: عليك بالعمل التطوعي واطلب أجرك من الله وحده، وجاء ذلك خلال الحلقة الـ 25 من «بودكاست وعي في وعي» الذي تنشره الوزارة يوميًا على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».