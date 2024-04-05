مجدي عبدالغني: أبناء اللاعبين مظلومون في الكرة المصرية

أكّد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه من الممكن أن يكون هناك مجاملات في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، موضحًا أن أبناء اللاعبين مظلومين في الكرة المصرية والرياضة في مصر بشكل عام.

وأوضح خلال حواره ببرنامج «حبر سري»، مع الاعلامية أسما إبراهيم، على قناة «القاهرة والناس»، أن نجله لاعب كرة قدم مميز وجيد، ولم يكتشفه أحد إلى الآن، كما أنه حريف وسجل هدفًا بعد تخطي كل لاعبي الفريق المنافس.

واختتم بالإشارة إلى أن ابنه يكون حزينًا عند التحدث عن انضمامه لفريق رياضي: «المقاولون مشوا ابني عشان هو ابني.. القيادات بتتغير».