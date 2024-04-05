تبدأ خلال ساعات.. أمطار تضرب المحافظات حتى يوم العيد «طلعوا الجواكت»

أعلنت الأرصاد الجوية عودة فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة التي تستمر حتى أيام عيد الفطر المبارك بنسبة متفاوتة، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وتشير التوقعات أن تزداد حدة سقوط الأمطار وتكون رعدية يوم الإثنين 8 أبريل والثلاثاء 9 أبريل في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس أول أيام عيد الفطر

وتشهد المحافظات يوم الأربعاء فرص سقوط أمطار خفيفة على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الغربية»، مع نشاط للرياح في محافظات السواحل الشمالية الشرقية.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار يوم الخميس 11 أبريل، إذ تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع المحافظات، تزداد حدتها في جنوب سيناء والبحر الأحمر.

ومن جانبها أعلنت بعض المحافظات لاسيما السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيء التي تعترض لها المحافظات خلال الساعات القادمة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.