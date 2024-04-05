بسمة وهبة تصدم أحمد الطيب: «أنت سرقت جملة من حمو بيكا».. رده مفاجأة

علّق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب عبارة «رب الكون ميزنا بمزية.. مصر غالية علينا وعزيزة»، بسبب تطابقها مع إحدى جمل أغنية المؤدي الشعبي حمو بيكا.

وقال «الطيب» في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «لما أقول رب الكون ميزنا بميزة، في عظمة أكتر من كدة! دي منحة ربانية ومليش دعوة بحمو بيكا، أنا أتحدث عن كلمات وألفاظ».

وقالت عليه الإعلامية بسمة وهبة: «أنت سارق الجملة من حمو بيكا»، ليرد: «ملناش دعوة بحمو بيكا دلوقتي في رأي الناس، أنا بتكلم عن الجملة اللي اتقالت نفسها، أنا مش سارقها، أبقى سارقها منه لو هو شغال معلق، لكن إحنا دخلنا جملة من أغنية في التعليق الرياضي».