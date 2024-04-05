معلومات عن جزيرة فاروس.. ذكرت في الحلقة 26 من مسلسل يحيى وكنوز 3

يواصل يحيى وشقيقته كنوز مغامراتهما التاريخية المصرية في مسلسل يحيى وكنوز 3، إذ ذهبا إلى عصر الملك الإسكندر الأكبر، وخلال تلك الرحلة تمكن يحيى من التحدث مع «الإسكندر» وذكر اسم جزيرة فاروس التي عبر يحيى عن مدى إعجابه بها.

معلومات عن جزيرة فاروس

ونستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن جزيرة فاروس التي ذكرت في الحلقة 26 من مسلسل يحيى وكنوز 3 وفقا لما ذكر في كتاب «حكايات عن جزيرة فاروس».

- تحتل جيرة فاروس شهرة عالمية كبيرة، ويقصدها الزوار من كافة أنحاء العالم.

- كانت الجزيرة تضم قديما فنار الإسكندرية الذي يعد من عجائب الدنيا السبع.

- تقع قلعة قايتباي في نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية.

- تحتوي الجزيرة على منارة مصنوعة من الرخام الصلب، وقام ببنائها بطليموس الثاني.

- تضم الجزيرة مجموعة ضخمة تقدر بأكثرِ من 5 آلاف قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأنواع

- تحتوي الجزيرة على العديد من الآثار اليونانية وأيضًا الآثار الرومانية ولكنها اندثرت معظمها ر نتيجة الرياح والزلازل التي تعرضت لها الجزيرة.

- كانت جزيرة فاروس صغيرة الحجم.

- يأتي السياح إلى هذه الجزيرة ليتمتعوا بالكثير من المناظر الطبيعية الفريدة من نوعها.

أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.