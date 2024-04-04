معلومات عن العصر البطلمي.. محور أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3 الحلقة 25

يناقش مسلسل يحيى وكنوز 3، عديد من الأحداث التاريخية المصرية، إذ شهدت الحلقة 25 من العمل الدرامي الكرتوني، ذكر اسم الدولة البطلمية أو العصر البطلمي، عندما كان يتحدث الأستاد عصام مدرس التاريخ، مع يحيى عن فترة حكم الإسكندر الأكبر لمصر.

معلومات عن العصر البطلمي

ووفقا لكتاب «موسوعة مصر القديمة»، نستعرض أبرز المعلومات عن العصر البطلمي وبداية التأسيس له، بعد الإشارة إليه في مسلسل يحيى وكنوز 3:

- تأسست الدولة البطلمية على يد بطليموس الأول سوتر، وهو رفيق الإسكندر الأكبر في عام 305 قبل الميلاد «ق.م»

- استمر العصر البطلمي حتى وفاة كليوباترا عام 30 ق.م.

- حكم البطالمة مصر ما يقرب من 3 قرون، وبذلك كانوا أطول سلالة حاكمة في تاريخ مصر القديمة.

- انتهى العصر البطلمي بهزيمة بطليموس الأول، في معركة أكتيوم البحرية عام 30 ق.م.

- خلال فترة العصر البطلمي، تأسس نظام حكم قوي يتشبهون فيه بالنظام الفرعوني، إذ انقسم إلى رأس يمثله الملك، و3 أذرع هي: الحكومة، والإدارات المحلية، والجيش والأسطول.

- العصر البطلمي، شهد تدشين مستوطنات يونانية داخل مصر، لتكون بمثابة مراكز رئيسية للمواطنين الإغريق، الذين حضروا إلى مصر حاملين معهم ثقافتهم وتقاليدهم المختلفة عن الشعب المصري.

أحداث الجزء الثالث من يحيى وكنوز

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.