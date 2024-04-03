مسلسل يحيى وكنوز 3 يستعرض تاريخ منارة الإسكندرية.. إحدى عجائب الدنيا السبع

ما زال مسلسل يحيى وكنوز 3، يقدم قصصًا وأحداثًا تاريخية أُسست على يد المصريين القدماء، وغيرها من الحكايات التاريخية القديمة، والتي كان من أبرزها عجائب الدنيا السبع، التي أشار المسلسل إلى واحدة منها وهي منارة «فنار» الإسكندرية.

ونستعرض في التقرير التالي، ما هي عجائب الدنيا السبع، التي ذُكرت إحداها في مسلسل يحيى وكنوز 3، خلال أحداث الحلقة 24 من المسلسل.

منارة الإسكندرية

تُعد منارة الإسكندرية، إحدى عجائب الدنيا السبع، التي ذكرتها «جميلة» معلمة التاريخ في مسلسل يحيى وكنوز 3، خلال ذهابها رفقة «يحيى» وشقيقته كنوز والأستاذ عصام، إلى عصر الملك ألكسندر الأكبر، لمحاولة سرقة سيف الملك، وبيعه بثمن باهظ.

منارة الإسكندرية، عبارة عن هيكل تم بناؤه على كتل صلبة من الحجر الجيري والحجر الرملي والجرانيت، بنيت في قرية «فاروس» التي ضمها الملك ألكسندر الأكبر إلى قرية «راقوديس» لتصبح «الإسكندرية»، ووصفت المنارة بأنها أعجوبة هندسية يبلغ ارتفاعها أكثر من 130 متر، وفقًا لما نشره موقع «the collector»، إذ ظهرت في البحر المتوسط في العصر الهلنستي.

تصميم منارة الإسكندرية

قاعدة منارة الإسكندرية، مربعة ومتينة، ومصممة حتى تحمل الأمواج التى تصطدم بها، وكانت الوظيفة الأساسية للفنارات هي إرشاد السفن وتوجيهها ناحية الموانئ المختلفة، وكان المهندس المسؤول عن بنائه هو المهندس الإغريقي سوستراتوس.

الارتفاع الضخم الذي وصل إلى حوالي 130م، وهذا البناء بالنسبة للعالم القديم يعتبر مهول الحجم، كان سببًا في تصنيف منارة الإسكندرية ضمن عجائب الدنيا السبع القديمة، أما بقية العجائب هم حدائق بابل المعلقة، معبد أرتميس في إفسوس التي تقع في تركيا حاليًا، تمثال زيوس في أوليمبيا، ضريح موسولوس في هليكارناسوس، تمثال رودس، الأهرامات.