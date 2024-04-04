ظهور الهكسوس في الحلقة 25 من مسلسل يحيى وكنوز 3.. من هم؟

يقدم مسلسل يحيى وكنوز 3 العديد من الأحداث التاريخية المصرية، لتعليم الأطفال أهمية التاريخ، وخلال الحلقة 25 من المسلسل تم ذكر اسم الهكسوس، وذلك عندما كان يتحدث يحيى مع الاستاذ «عصام» مدرس التاريخ أثناء تواجدهم في منارة الإسكندرية.

معلومات عن الهكسوس

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن الهكسوس وكيف تمكنوا من الدخول إلى مصر وفقا لما ذكر في كتاب «حرب التحرير ضد الهكسوس».

- الهكسوس ولدوا في مصر من جدود مهاجرين واستقروا بها لسنوات طويلة، وقاموا بانتفاضة استولوا خلالها على السلطة.

- هم شعوب بدوية دخلت مصر من سيناء في فترة ضعف، خلال نهاية حكم الدولة الوسطى تقريباً في نهاية حكم الأسرة الرابعة عشر.

- قام الملك أحمس الأول بطردهم من مصر وتحرير البلاد منهم.

- استقروا في شرق الدلتا في وقتِ ما قبل عام 1560 قبل الميلاد.

- سيطر الهكسوس على أراضي كلتا الأسرتين حوالي 1650 قبل الميلاد.

- أسس الهكسوس الأسرة الخامسة عشر.

- معنى الاسم «ملك الرعاة» وذلك لأن كلمة «هك» معناها في اللغة المقدسة «ملك»، أما كلمة «سوس» فمعناها في اللهجة الدارجة «راعي»

- جاءت نهاية حكم الهكسوس على أيدى أبطال التحرير القادمين من مدينة طيبة «الأقصر الحالية».

أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.