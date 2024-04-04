توج داخله الإسكندر الأكبر ابنا لآمون.. ظهور معبد الوحي بسيوة في يحيى وكنوز 3

أماكن تاريخية كثيرة، وحكايات مختلفة يناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3، رغبة في نقل معلومات عن التاريخ المصري القديم، إلى الأجيال الجديدة خاصة الأطفال، الذين لا تعينهم القراءة وحدها على فهم أحداثه، بل يحتاجون تجسيدها لترسخ في أذهانهم دائمًا، ومن بين الأماكن التي تختلف حكاياتها، هو معبد الوحي أو كما أطلق عليه معبد التنبؤات.

زيارة يحيى وكنوز لمعبد الوحي

عبر البوابة السحرية الخاصة بـ«يحيى» ذهب بطل مسلسل يحيى وكنوز 3، إلى عصر الملك الإسكندر الأكبر، لمحاولة منع سرقة السيف الخاص بالملك، وخلال تلك الرحلة زار الإسكندر معبد الوحي، الذي نُصب فيه ابنًا لآمون، وحاول معرفة الـ3 أسئلة التي طرحها أمام الكهنة لمعرفة الإجابة عليها.

ومعبد الوحي أو «التنبؤات» من أبرز الأماكن الأثرية الموجودة في واحة سيوة، ويعرف أيضًا باسم معبد آمون، إذ يقع فوق هضبة «أغورمي» التي ترتفع ما يقرب من 30 مترًا عن سطح الأرض، ويمكن للزائر مشاهدة الواحة جميعها بجبالها ومنازلها ومزارع النخيل التي تحيطها من الطابق العلوي للمعبد.

سبب تسمية معبد الوحي

وفق المعتقدات المصرية القديمة، كان المعبد مهبط وحي الإله آمون، مما جعل بسطاء الناس حينها يهرعون إلى المكان، طلبًا لاستشارة «المعبود»، فضلًا عن معرفة ما تخبئه الأيام عن طريق كهنة المعبد، ومن هنا جاء اسم المعبد، الذي عرف بـ«معبد وحي آمون».

يعود تاريخ معبد الوحي أو التنبؤات إلى الأسرة 26، التي عاشت قبل نحو 2600 عام، إذ تُشير النقوش الموجودة بمنطقة «قدس الأقداس» إلى أنه أنشئ على يد الملك أحمس الثاني، أبرز ملوك تلك الأسرة الفرعونية، وفقًا للموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية.

ونُصب الملك الإسكندر الأكبر ابنًا لآمون بمعبد الوحي، وأطلق عليه «معبد الإسكندر»، وبعدها سيوجه 3 أسئلة إلى كهنة المعبد، التي تتمثل في «هيوصل بفتوحاته لحد فين، وهل هيقدر يحكم الأرض كلها ولا لا؟ والتاني مين اللي قتل والده المقدوني؟ أما التالت محدش عرفه لحد زمنا ده، ومن بعدها اتحول الإسكندر إلى أسطورة تدور حولها الألغاز»، حسب «نونيا» في مسلسل يحيى وكنوز 3.