كنيسة بالإسكندرية تنظم مائدة إفطار لـ200 شخص.. «رمضان في مصر حاجة تانية»

فانوس شاهق مزين بزينة رمضان الفلكلورية، يحاوطه من كل الجوانب صور القديسين والصليب، إذ شُيّد في مدخل كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم أبي سيفين بمنطقة عبد القادر بحري غرب الإسكندرية، التي كانت موطنًا لاستضافة أكبر إفطار محبة لأكثر من 200 شخص من أبناء المنطقة.

داخل أكبر قاعات الكنيسة التي تستخدم في الخدمات المسيحية، عمل عشرات الخدام في الكنيسة على تزيين القاعة ورص الطاولات وتجهيز إفطار محبة داخل الكنيسة في مشهد سنوي اعتادوا فعله.

«أغابي» إفطار رمضان داخل كنيسة بالإسكندرية

«بنقول على عزومة الأكل أغابي ودي كلمة قبطية معناها محبة، وده بالظبط اللي بنعمله في إفطار رمضان لأنه إفطار محبة»، هكذا تحدث الأب سرابيون بدري، راعي الكنيسة التي تتبع مطرانية البحيرة التي يرعاها نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والمدن الخمس الغربية.

وأضاف راعي الكنيسة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش الافطار، أنّ الكنيسة رحبت بأبناء المنطقة في بيتهم، مشيرًا إلى أنّ الكنيسة لها دور مجتمعي تجاه أبناء المنطقة بمختلف ديانتهم، إذ يخدم الرعاة، الجميع في ظل محبة مع أهالي وعمداء القبائل في المنطقة.

رمز فانوس رمضان

وأشار إلى أنّ فانوس رمضان المتواجد في مدخل الكنيسة، هو مثال لمصر المنيرة المستنيرة، إذ تنير المحبة القلوب، بينما الحبال التي تمسكه بجوار صور القديسين هي حبال الود التي توحد أبناء مصر جميعًا.