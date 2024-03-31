وزير الأوقاف: تقديم 2500 وجبة إفطار للصائمين في العشر الأواخر من رمضان

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن تقديم مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، 2500 وجبة إفطار للصائمين في أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، لكافة رواد المسجد.

من ناحية أخرى، وفي إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية، تم اليوم الأحد 31 مارس 2024 تسليم 5 أطنان من لحوم مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف، عبر تسليم 5 آلاف كوبون صرف لمحافظة القاهرة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ العاصمة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.

صكوك الإطعام

كما تم تسليم 24 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات «المنيا والمنوفية والغربية والشرقية والقاهرة »؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بهذه المحافظات، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف المنيا، و 4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف المنوفية، و 2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الغربية، و 2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الشرقية، و 4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف القاهرة.