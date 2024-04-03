«كأننا لسه في المدرج».. إفطار رمضان يجمع دفعة بطب الزقازيق بعد 26 سنة تخرج

26 عامًا مرت على تخرج دفعة طب بشري جامعة الزقازيق، التي تجمع العديد من أبناء محافظة الشرقية ومحافظات أخرى، وبعد التخرج، بدأ كل منهم الانشغال في حياته العملية والاجتماعية، لكن ظل التواصل بينهم قائمًا لا ينقطع، وبدأوا بالتفكير في التجمع سويًا على الإفطار في شهر رمضان.

دفعة كلية الطب البشري جامعة الزقازيق 1998، قررت التجمع سويًا على الإفطار في رمضان، وبدأت الفكرة منذ 3 سنوات، وسبقها جروب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لم ينقطع بمجرد التخرج، وكان صاحب فكرة اللقاء السنوي، هو الدكتور عبد المطلب محمد، أستاذ الأورام.

يقول الدكتور السيد المُر، استشاري الجهاز الهضمي وأحد أبناء الدفعة، لـ«الوطن»، عن فكرة تجمع دفعة طب بشري الزقازيق: «قررنا التجمع من 3 سنين وكان الدكتور عبد المطلب هو صاحب الفكرة، وقبلها كانت لقاءات بشكل مستمر، وبنحافظ دائمًا على وجود صور تذكارية في اليوم ده كل سنة».

أهمية تجمع الدفعة بعد سنوات التخرج

يوضح استشاري الجهاز الهضمي، أن تجمع أفراد دفعته سنويًا على مائدة الإفطار، له أسباب نفسية ومعنوية: «أهميته نفسيًا ومعنويًا كبيرة جدًا، وبنكون مبسوطين في وجود أولادنا، وكمان بندعي أولاد الزملاء اللي توفوا، ووجودنا باستمرار مع بعض كجسد واحد مهم جدًا».

عودة أطباء من الخارج لحضور الإفطار

يشارك في إفطار الدفعة أيضًا، أطباء سافروا خارج مصر بعد التخرج، وقرروا الحضور في الإفطار السنوي مع دفعتهم: «معانا زملاء شغالين في بريطانيا ودول أخرى، رجعوا لمصر مخصوص علشان اللقاء، والتجمع بيكون في أي مكان، ممكن في النقابة أو في مطعم أو في أي مكان عام».

سعادة كبيرة تظهر على خريجي دفعة طب بشري جامعة الزقازيق 1998 بسبب التجمع، إذ يشعرون على حد قولهم بأنهم «لسه كأننا في المدرج وفي الكلية».