تركيبات غذائية على مائدة إفطار رمضان تهدد معدتك.. احذر تناولها معا

بعد ساعات الصيام الطويلة، ينقض بعض الصائمين على تناول الوجبات الدسمة الشهية المختلفة، ما يؤدي لحدوث بعض المشكلات الصحية بالمعدة، بالإضافة إلى زيادة الوزن، ومشكلات أخرى مرتبطة بسوء الهضم.

تناول اللحم مع البطاطس على الإفطار، على سلبيل المثال، يتسبب في الإصابة بسوء الهضم، والشعور بألم وثقل في المعدة، كما يؤدي تناول الفاكهة بعد وجبة الإفطار مباشرة، إلى تكون الغازات، بسبب اختلاف أنواع الطعام، وبالتالي اختلاف في سرعة هضم الأطعمة الغذائية.

وينصح الدكتور أحمد رامي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة في حديثه مع «الوطن»، بالإفطار بوجبة خفيفة، وضرورة الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة ذات المواد الدسمة، من أجل المساعدة على تناول إفطار صحي يسهل هضمه.

أطعمة مضرة على الإفطار

يرى أخصائي التغذية، أنه يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تخزن الدهون، مثل المكرونة والنشويات والمأكولات المقلية في الزيوت، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالتوابل، فكل ذلك يضر بالجهاز الهضمي وعملية الهضم، كما تتسبب الأطعمة المقلية في نقص الدم الذي يصل إلى المخ، بالإضافة إلى خطورتها على القلب والأوعية، والمأكولات التي تحتوي على توابل، تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.

نصائح وزارة الصحة لإفطار جيد

كانت وزارة الصحة، عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، قد قدمت عديد من النصائح للإفطار في رمضان، منها عدم تناول كميات كبيرة من الطعام على الإفطار، وتقسيم وجبة الإفطار لقسمين، وضرورة الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون والنشويات، ويجب أيضًا التقليل من المنبهات مثل الشاي والقهوة والحلويات.