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بث مباشر.. «الأولى المصرية» تنقل صلاة التراويح من جامع الأزهر الشريف

كتب:

محمد عزالدين
07:59 م | الجمعة 05 أبريل 2024
الجامع الأزهر

الجامع الأزهر

تنقل قناة «الأولى المصرية» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة.

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