بث مباشر.. «الأولى المصرية» تنقل صلاة التراويح من جامع الأزهر الشريف كتب: محمد عزالدين 07:59 م | الجمعة 05 أبريل 2024 الجامع الأزهر تنقل قناة «الأولى المصرية» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: توافد آلاف المصلين على الجامع الأزهر التماسا لليلة القدر الجامع الأزهر: البلاء والأزمات تنقية للنفس من الذنوب والمعاصي ملتقى الجامع الأزهر: ليلة القدر امتداد للعطايا والنفحات ملتقى الجامع الأزهر يناقش قضايا التراث الإسلامي بين التقديس والتجديد ملتقى الجامع الأزهر: الله سبحانه أمرنا الله بالاعتدال ونهانا عن الإسراف ملتقى الجامع الأزهر يقدم روشتة للثبات على الطاعة في العشر الأواخر من رمضان الجامع الأزهر الأزهر بقلم محمد عزالدين